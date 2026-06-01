Камнем в глаз. В Перми мама ищет обидчика своего 11-летнего сына

Сообщение об инциденте с 11-летним мальчиком появилось в паблике «Наш Садовый | Мотовилиха | Пермь». Неизвестный ребёнок кинул камнем в другого, качавшегося на качелях. Итог — травмы головы, с которыми пострадавший был доставлен в больницу. Его мама подала заявление в полицию, и сама ищет очевидцев. Похоже, пострадал не только её сын. Подробности — на сайте perm.aif.ru.
Нападение возле дома.
«Вечером 31 мая, примерно в 18:20, во дворе между домами по улице Юрша, 21 и 23 в качавшегося на качелях ребёнка кинул камень неизвестный мальчик. Он скрылся в направлении дома по ул. Уинской, 8. Если кто-то, что-то видел напишите пожалуйста или позвоните», — говорится в обращениях, опубликованных в пабликах пермских соцсетей.
Пострадавший мальчик был доставлен каретой скорой помощи в офтальмологию Городской клинической больницы № 2. На момент поступления выглядел он нелучшим образом. Большая ссадина в районе переносицы, всё лицо в крови, правый глаз заплыл из-за гематомы. В больнице ребёнку наложили швы на веко и переносицу, а его маму предупредили, что травма может негативно сказаться на зрении.
«Качели находятся рядом с домом. Место некриминальное, у меня трое детей, всех спокойно отпускаем гулять. Ничто не предвещало такого. Сын обидчика видел впервые, кто такой — не знает, говорит, что по возрасту близок к нему. Мы написали заявление в полицию, ждём, когда к нам приедут из комиссии по делам несовершеннолетних», — поделилась с сайтом perm.aif.ru мама Людмила (имя изменено).
Есть риски ухудшения зрения.
В больнице ребёнка приняли сразу, без очереди, оказали необходимую медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение, рассказали в Минздраве Пермского края.
Мама рассказал, что следующая ночь была беспокойной.
«К счастью, обошлось без сотрясения мозга и переломов, — говорит Людмила. — Но сын полночи жаловался, что голова болит. Ушиб был сильным. Врачи предупредили о рисках ухудшения зрения. А сын увлечённо занимается борьбой. Ладно, тренировок сейчас летом нет», — поделилась Людмила.
Женщина намерена найти агрессора, из-за которого пострадал её сын. Сообщения о помощи Людмила разместила на своей странице в соцсети и в пабликах, имеющих отношение к Мотовилихинскому району и к микрорайону Садовый, на территории которого случилось ЧП.
«Цель — призвать напавшего к ответственности. Если ребёнок такой хулиган, кидается камнями во всех, значит, родители им совсем не занимаются»!? — возмущается женщина.
Поиски пока безрезультатны.
После подачи заявление в полицию, Людмилу предупредили, что к ней приедут специалисты комиссии по делам несовершеннолетних. По принятому заявлению проводится проверка.
Сама Людмила собирает видеозаписи с камер наблюдения, установленных на близлежащих домах, надеется, что агрессор мог попасть в поле зрения видеорегистраторов припаркованных рядом автомобилей. А ещё женщина очень рассчитывает, что кто-то откликнется на просьбу о помощи в соцсетях.
Судя по сообщениям, не исключено, что от рук неизвестного пострадали и другие дети.
«31.05 на Макаренко 12А в 20:40 в моего ребенка кинули камень в голову, рану зашивали, злоумышленник скрылся. Наше заявление тоже в полиции. Ребёнку 9 лет. Видели подростков 14−16 лет, попали на камеру», — сообщила другая женщина в двух разных пабликах в коментарниях под обращением Людмилы за помощью в поиске.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о спасении ребёнка, который получил страшную травму: в лицо ему прилетел фрагмент точильного камня. Пострадали кости, глаза и даже мозг мальчика.