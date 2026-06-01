Женщина погибла в ДТП с рейсовым автобусом в Володарском районе

Смертельная авария произошла на трассе в Нижегородской области, на месте происшествия сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции.

Женщина-водитель легкового автомобиля погибла в результате столкновения с рейсовым автобусом в Володарском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации ведомства, за рулем иномарки «Хендай Солярис» находилась женщина, которая от полученных травм скончалась на месте до приезда медиков. В салоне пассажирского автобуса также есть пострадавшие, их точное количество и тяжесть травм сейчас уточняются.

На месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

Ранее сообщалось, что 13 нижегородцев погибли в происшествиях и ДТП за последнюю неделю мая.