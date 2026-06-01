За жестокое убийство соседа волгоградца приговорили к 10 годам колонии

За зверскую жестокость осужден житель Новоаннинского Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Новоаннинского Волгоградской области приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима за жестокое убийство соседа во время пьяной ссоры, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установил суд, днем 21 августа 2025 года Константин Е. выпивал с соседом в кухне своего дома. Разгоряченные алкоголем мужчины поссорились. Хозяин дома нанес собутыльнику не менее 20 ударов ножом, повредил диафрагму и селезенку, сломал нос и несколько ребер. После этого придушил. Покалеченный сосед умер на месте преступления от асфиксии.

Тем не менее, подсудимый свою вину не признал и в суде до последнего утверждал, что тело соседа ему подбросили неизвестные. Он еще может оспорить приговор, а остальным стоит помнить, что алкоголь — зло.