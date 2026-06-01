54 пожара потушили в Ростовской области за неделю

С 25 по 31 мая 2026 года спасатели Ростовской области выезжали на десятки возгораний и ДТП. Об этом сообщили в управлении МЧС.
Выезжали на 54 техногенных пожара, были спасены два человека. Также зафиксировали возгорание сухой растительности на участке в 0,02 га и пожар на землях лесного фонда.
Кроме того, помощь потребовалась на местах ДТП. К ликвидации дорожных аварий сотрудников МЧС привлекали 30 раз, спасли 15 человек, погиб один человек.
На водоемах за неделю погибли три человека.
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.