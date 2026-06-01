«Никто тебя не спустит». Альпинист Захаров назвал роковую ошибку Наговициной

С приближением начала сезона больших восхождений вновь заговорили о возможности спустить тело альпинистки Натальи Наговициной, которая в августе 2025 года сломала ногу на высоте более 7000 метров и осталась одна на тянь-шаньском пике Победы. Президент Краевой федерации альпинизма, столбист Николай Захаров, трижды поднимавшийся на эту вершину, убеждён: трагедия стала результатом нескольких просчётов. Главный из них, сказал он krsk.aif.ru, — отсутствие спаянной команды. По его оценке, даже операция по эвакуации тела может стоить до ста тысяч долларов и не всегда оправдана.