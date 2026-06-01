Альпинист Захаров назвал роковую ошибку Наговициной

С приближением начала сезона больших восхождений вновь заговорили о возможности спустить тело альпинистки Натальи Наговициной, которая в августе 2025 года сломала ногу на высоте более 7000 метров и осталась одна на тянь-шаньском пике Победы. Президент Краевой федерации альпинизма, столбист Николай Захаров, трижды поднимавшийся на эту вершину, убеждён: трагедия стала результатом нескольких просчётов. Главный из них, сказал он krsk.aif.ru, — отсутствие спаянной команды. По его оценке, даже операция по эвакуации тела может стоить до ста тысяч долларов и не всегда оправдана.
Пять вершин и роковая черта.
Наталья Наговицина была альпинисткой с большим стажем и амбициозной целью. Вместе с мужем, который погиб при восхождении на Хан-Тенгри за два года до описываемых событий, она планировала покорить пять высочайших вершин бывшего Советского Союза: пики Ленина, Хан-Тенгри, Коммунизма, Корженевской и Победы.
«Она физически была подготовлена хорошо — сделала несколько восхождений на семитысячниках, — признаёт Захаров. — Технически, думаю, тоже подготовлена: сходила на Хан-Тенгри, на пик Коммунизма, который даже выше Победы».
После гибели мужа Наговицина поднялась на Хан-Тенгри, закрепила там памятную табличку и продолжила идти к намеченной цели. Пик Победы должен был стать последней точкой в этом списке. Но именно на нём альпинистка сломала ногу и уже не смогла продолжить движение.
Почему пик Победы не прощает.
Пик Победы — высочайшая гора Центрального Тянь-Шаня, около 7100−7200 метров. По словам Захарова, район крайне коварен из-за резких перепадов температур и обилия осадков.
«С юга недалеко пустыня Такла-Макан, где жара, а с севера — холод. Встречаются потоки воздуха, образуется много ветра и снега. Самое страшное на Победе — осадки, снега выпадает очень много», — объясняет он.
Погода способна испортиться за сутки, а рельеф не оставляет права на ошибку: спуск идёт по крутому гребню, затем почти два километра по горизонтальному гребню с нависающими снежными карнизами. С одной стороны — лавиноопасный склон в Китай, с другой — гигантские карнизы, грозящие обвалом.
Захаров, попадавший на Победе в ураганный ветер, знает: даже крепкая команда вынуждена порой сутками отсиживаться в снежных пещерах. Одиночка или плохо сыгранная группа в таких условиях обречены.
Спасать или оставить.
Тело альпинистки до сих пор находится на семитысячной отметке, и шансы на его спуск почти нулевые. Захаров объясняет, что спустить пострадавшего с пика Победы невероятно трудно даже в живом состоянии.
«Нельзя срываться на высоте семь тысяч метров. Никто тебя не спустит. Перелом ноги — страшная вещь. Если бы это был пик Ленина, её можно было бы тащить по снегу вниз — завернуть в палатку на верёвке и тупо тащить. На Победе это невозможно», — говорит он.
Потребовалось бы не меньше двенадцати подготовленных высотников с отличной акклиматизацией, но даже в этом случае операция сопряжена с огромным риском для спасателей. По самым приблизительным подсчётам, стоимость вертолётных забросок, снаряжения и обеспечения составила бы порядка ста тысяч долларов. При этом Захаров, сам не раз участвовавший в спасательных работах, подчёркивает: в альпинистской среде принято помогать бесплатно, но расходы на логистику всё равно ложатся на плечи родственников или инициаторов.
Жизнь, оставленная на высоте.
Наговицина, по мнению Захарова, не шла на Победу погибать, но была внутренне готова к любому исходу.
«Её любимый муж погиб на Хан-Тенгри. Потом она поднялась туда, закрепила табличку и пошла на Победу. Она уже не видела другого уровня жизни. Горы, любила горы», — рассказывает он.
Альпинист отмечает: любой, кто уходит на серьёзные вершины, надеется на лучшее, но осознаёт риски. Лавина, внезапная непогода, травма — это факторы, которые часто не оставляют выбора.
И хотя для родных было бы утешением предать тело земле, в альпинистском сообществе существует негласное понимание: человек, погибший в горах, навсегда остаётся там, куда стремилась его душа. Захаров, не понаслышке знающий, что такое ночёвка в снежной пещере на семи тысячах метрах, говорит об этом без пафоса, но с абсолютной уверенностью: гора принимает тех, кто был ей по-настоящему предан.