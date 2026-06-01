Прокуратура проверяет смертельное ДТП в Володарском округе

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Володарском округе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Авария с участием пассажирского автобуса произошла сегодня в дневное время на автомобильной дороге между городом Дзержинском и рабочим поселком Решетиха. Обстоятельства и точные причины случившегося сейчас устанавливаются.
Это продолжение ситуации с ДТП в Володарском районе, где ранее в столкновении с рейсовым автобусом погибла женщина, управлявшая автомобилем «Хендай Солярис». В салоне общественного транспорта также зафиксированы пострадавшие.