5 схем обмана: эксперты рассказали о мошенниках в отпуске

Эксперты предупредили волгоградцев и всех россиян о новых схемах мошенничества на тему летнего отдыха. Путешественникам стоит быть внимательнее при покупке туров и бронировании жилья.
Летом 2026 года злоумышленники создают фишинговые сайты для продажи билетов и путевок, используют дипфейк-видео от имени турфирм и рассылки со скидками.
Мошенники давят на эмоции фразами «тур сгорит через пять минут», вынуждая жертв переводить предоплату без проверки. Эксперты Екатерина Едемская и Сергей Тунчик отмечают рост таких схем в сезон отпусков, — пишут «Известия».
Именно на эмоциональную реакцию и страх упустить выгоду чаще всего рассчитывают мошенники", — предупреждает эксперт Сергей Тунчик.
Тем, кто собирается в отпуск, стоит бронировать туры только на официальных сайтах и проверять домены через сервисы WHOIS. При звонках с предложением предоплаты по СМС нужно немедленно прекратить разговор. Коды из СМС и push-уведомлений нельзя сообщать никому — это защитит от кражи денег и персональных данных.
