В Воронеже 19-летний длинноволосый парень вышел из дома и бесследно исчез

19-летний Роман Голованов пропал без вести в Воронеже. Ориентировку на поиск молодого человека опубликовали в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Местонахождение парня неизвестно с воскресенья, 31 мая. В это день Роман вышел из дома, однако назад так и не вернулся.
Приметы пропавшего: нормальное телосложение, рост — 170 см. У Романа светло-русые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения на молодом человеке были надеты зелёная кофта, серые штаны и чёрные сапоги.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру 8−800−700−54−52 или «112».