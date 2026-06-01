В Воронеже 19-летний длинноволосый парень вышел из дома и бесследно исчез

Местонахождение Романа Голованова неизвестно с 31 мая.

Источник: АиФ Воронеж

19-летний Роман Голованов пропал без вести в Воронеже. Ориентировку на поиск молодого человека опубликовали в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Местонахождение парня неизвестно с воскресенья, 31 мая. В это день Роман вышел из дома, однако назад так и не вернулся.

Приметы пропавшего: нормальное телосложение, рост — 170 см. У Романа светло-русые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения на молодом человеке были надеты зелёная кофта, серые штаны и чёрные сапоги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру 8−800−700−54−52 или «112».