Бил ножом в голову, ломал кости: суд огласил приговор по делу о жестоком убийстве

Новоаннинский районный суд Волгоградской области отправил на 10 лет в колонию строгого режима жителя райцентра за зверское убийство соседа. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, трагедия в городе Новоаннинский произошла днем 21 августа 2025 года.

Согласно материалам дела, Константин Е., находясь на кухне своего дома в состоянии алкогольного опьянения, поругался с приятелем и жестоко с ним расправился. Он нанес несчастному не менее 20 ударов ножом в область головы, лица, груди, живота и конечностей, проткнув диафрагму и селезенку, а также сломал соседу нос и несколько ребер. Но на этом он не остановился и задушил свою жертву.

В суде при этом мужчина свою вину не признал. Он пытался убедить суд, что тело соседа ему подбросили. Однако против такой «версии» говорили собранные следствием доказательства. В итоге подсудимому придется ответить за содеянное годами изоляции от общества.

Фото Новоаннинского районного суда.