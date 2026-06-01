В Кузбассе задержали троих подозреваемых в убийстве 17-летнего подростка на охоте

В Кемеровской области трое мужчин стали фигурантами дела об убийстве 17-летнего подростка на охоте. Об этом сообщает СУ СК России по Кузбассу.
Тело несовершеннолетнего с огнестрельным ранением головы было обнаружено ночью 31 мая в лесном массиве недалеко от села Междугорное.
В ходе совместной работы следователей, криминалистов СК и оперативных сотрудников ГУ МВД была установлена причастность к преступлению троих местных жителей.
«Установлена причастность к совершению убийства трех мужчин, один из которых, находясь на охоте, по наводке товарищей произвел выстрел в сторону потерпевшего», — сообщило ведомство в мессенджере MAX.
Все трое подозреваемых задержаны, с ними проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела и сбор доказательной базы продолжаются.