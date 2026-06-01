В Кузбассе задержали троих подозреваемых в убийстве 17-летнего подростка на охоте

В Кемеровской области трое мужчин задержаны по подозрению в убийстве 17-летнего подростка на охоте. Тело юноши с огнестрельным ранением головы нашли в лесу у села Междугорное. Следователи установили, что один из фигурантов по наводке товарищей выстрелил в сторону потерпевшего.