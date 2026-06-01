Областная прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП в Володарском округе

Столкнулись иномарка и рейсовый автобус.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, произошедшего в Володарском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем макс-канале.

Напомним, что в понедельник, 1 июня, на дороге между Дзержинском и Решетихой произошло столкновение автомобиля «Хендай Солярис» и пассажирского автобуса. Женщина-водитель иномарки скончалась на месте. В автобусе есть пострадавшие.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в ДТП на территории Нижегородской области за неделю.