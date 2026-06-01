Воронежцы вызволили котёнка из оставленной в подвале дома липкой ловушки

Животное намертво приклеилось к смазанной техническим клеем доске.

Источник: АиФ Воронеж

Котёнка, который намертво приклеился к смазанной техническим клеем доске, обнаружили в подвале одного из домов в Воронеже. Историей спасения животного местная жительница поделилась в социальных сетях в понедельник, 1 июня.

Неравнодушные горожане освободили котёнка из ловушки при помощи муки. Полностью очистить шерть от клея не получилось, из-за чего часть пришлось состричь.

По словам местных жителей, бездомные кошки уже давно живут в этом подвале. Они предполагают, что клеевую ловушку кто-то оставил специально.

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало о расправе неизвестных над пятью дворовыми кошками в Рамони.