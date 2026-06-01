В лесах Воронежской области с начала года не произошло ни одного пожара

Лесные инспекторы уже провели около 3,5 тысяч патрулей в самых популярных среди отдыхающих местах, а за хвойными массивами в режиме 24/7 следит 51 камера видеонаблюдения. Кроме того, специалисты обновили защитные вспаханные полосы, перекрыли въезды в опасные зоны шлагбаумами и провели тысячи бесед с жителями. Бойцам центра также пришлось 30 раз выезжать на тушение горящей травы за пределами лесов, чтобы огонь не перекинулся на деревья.