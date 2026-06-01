«У него нет на теле татуировок»: суд выслушал жену вора в законе Ромы Сыча

На процесс его пришли поддержать родственники, среди которых были его супруга и мать. Роману Сычеву удалось перекинуться несколькими фразами с мамой до начала процесса — он просил ее не переживать и не доверять тому, что о нем пишут.
«Это ты вот не слушал меня, всем доверял, теперь вот так», — сказала она в ответ.
В суде Лилия Сычева рассказала, что ее муж очень добрый, отзывчивый и в целом адекватный человек. Ее допрашивали в основном по эпизоду, связанному с вымогательством денег у предпринимателя Рустема Гарипова.
Напомним, Роман Сычев обвиняется в совершении особо тяжкого преступления — занятии высшего положения в преступной иерархии. Такой человек участвует в сходках, где определяет преступную идеологию и может влиять на воровской закон. Он обеспечивает преступный образ жизни сообщества — от подготовки преступлений до легализации доходов и укрытия разыскиваемых лиц. Кроме того, организует сбор, хранение и распределение «общака». Также он назначает смотрящих и держателей «общаков» в регионах и колониях, вербует молодежь и проводит воровские суды в местах лишения свободы. Вор в законе подрывает общественную безопасность и мешает нормальной работе государственных и коммерческих организаций.
Несмотря на «заслуги» Сычева как вора в законе, ему вменяют несколько других статей, таких, например, как мошенничество и разбой. По версии следствия, в декабре 2022 года Гарипов сообщил своему знакомому о том, что несколько человек требуют с него 4 млн рублей за якобы проигрыш денег в карты. Товарищ Гарипова рассказал об этом Сычеву, который решил украсть деньги предпринимателя. Сычев рассказал Гарипову о своем статусе и предложил решить вопрос за деньги.
Под предлогом оказания помощи, Сычев предложил Гарипову, занимающемуся куплей-продажей авто, его Land Cruiser Prado стоимостью в 3,3 млн рублей. После Гарипов был должен, в счет оплаты услуг Сычева, добавить 2 млн рублей и купить ему более дорогой автомобиль BMW. В декабре 2022 года Гарипов в Ижевске купил для Сычева в автосалоне автомобиль BMW X5 за 5,7 млн рублей. Позже он передал авто в счет оплаты услуг по урегулированию вопроса о невозвращении Гариповым карточного долга. После получения авто Сычев сообщил Гарипову, что вопрос с карточным долгом будет решен и он никому не должен будет денег.
В январе 2023 года Сычев запросил с Гарипова еще 140 тысяч рублей на техническое обслуживание подаренного автомобиля. Рома Сыч убедил Гарипова, что эта сумма также входит в счет оплаты решения вопроса с карточным долгом. Мужчина не стал сопротивляться и отдал деньги. В итоге, в сделке с Сычем Гарипов потерял около 2,5 млн рублей личных денег. Эпизод с вымогательством связан с тем же подаренным BMW. По версии следствия, Рома Сыч попытался отобрать у Гарипова около 1,3 млн рублей, аргументируя тем, что автомобиль якобы 2012 года выпуска. Хотя фактически он был 2019 года выпуска.
«Он позвонил Гарипову и, используя свой авторитет в криминальном мире, начал давить на него. Он заявил, что Гарипов отдал ему машину со скрученным пробегом. Один миллион рублей он потребовал за моральную компенсацию и еще 300 тысяч за обман и ремонт автомобиля. При этом он угрожал Гарипову физической расправой», — рассказывала гособвинитель.
Роман Сычев вину не признал. Его жена сегодня в суде рассказала, что у Сычевых главный в семье младший брат Романа — Сергей Сычев. Он предприниматель и бережно относится к деньгам. Также, по ее словам, Сергей Сычев передал брату свой Land Cruiser Prado в идеальном состоянии и попросил продать его или обменять на машину подороже, но без доплат. Будущую машину он планировал сдавать в аренду в таксопарк.
«На BMW X5 мы проездили недолго, она быстро сломалась и большую часть времени она стояла в ремонте. Когда она встала на дороге он сильно расстроился, потом мы узнали, что на ее ремонт нужно около 140 тысяч рублей. Его ремонтник связался с Рустемом Гариповым и сказал, что нужна такая сумма. Он скинул деньги. У нас есть все чеки об оказанных услугах, у машины действительно были проблемы с ходовой частью», — рассказала она.
Лилия Сычева, добавила, что пробег на BMW X5, которая была выкуплена за счет Land Cruiser Prado, был около 60 тысяч километров, однако состояние машины было гораздо хуже и стало очевидно, что он скручен.
«Внешне она выглядела хорошо, на руле были небольшие потертости, двери стучали. Я обратила на это внимание, потому что сама водитель. После продажи Land Cruiser Prado я спросила у Сергея, не мог бы он дать BMW X5 брату, чтобы он на ней поездил. Так и случилось, потом начались проблемы о которых я говорила. Ремонтник ужаснулся от проблем в машине и заверил — пробег скручен», — рассказала Лилия Сычева.
Также адвокат ей задал вопрос о том, видела ли она татуировки на теле супруга и есть ли они. Ответ был однозначным: «Татуировок нет, он абсолютно чист и негативно к этому относится».
После этого процесс перенесли, на следующем заседании суд продолжит заслушивать свидетелей.