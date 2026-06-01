В Воронеже неизвестные сбрасывают кирпичи с высотки ЖК «Дельфин»

Пострадал мужчина и повреждены машины.

Жители одного из воронежских жилых комплексов бьют тревогу. По сообщениям читателей «КП-Воронеж», из высотного дома неизвестные уже второй день подряд бросают вниз кирпичи.

1 июня очередное такое хулиганство привело к травмам. Один из сброшенных кирпичей повредил руку прохожему мужчине. Кроме того, пострадал припаркованный во дворе автомобиль.

Это далеко не первый случай за последние сутки. По словам местных жителей, аналогичный инцидент произошел и вчера: тогда упавший сверху кирпич пробил стекло машины и, предположительно, повредил систему кондиционирования.

«Комсомолка» уточняет информацию в региональном ГУ МВД.

