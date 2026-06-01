Суд Сочи рассмотрит дело о зверском убийстве федерального судьи Ветлугини

Напомним, жертвой жестокой расправы на почве ревности в августе 2025 года стал в Камышине федеральный судья Василий Ветлугин. Подкараулив мужчину в конце рабочего дня на улице, Сергей Кибальников произвел в него выстрелы из обреза карабина «Сайга», а затем нанес поверженному Ветлугину зверские ножевые ранения. От полученных травм Василий Ветлугин скончался на месте происшествия. Сам же Кибальников и не думал скрываться от правоохранителей, признав сразу вину в совершенном убийстве.