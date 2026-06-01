В Красноярске будут судить главу ЧОП за растрату 3,8 миллионов рублей

В Красноярске скоро пройдет суд над директором ЧОПа, которого обвиняют в растрате 3,8 миллионов рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Все началось еще в далеком 2018 году, когда Курагинский машиностроительный завод оказался должен красноярской охранной организации «Вымпел» почти 4 миллиона рублей. Прошел суд, который встал на сторону ЧОП. Но компании договорились и без него. Уже к осени 2019 года долг был погашен.
Но появилась загвоздка. Исполнительный лист никто не отзывал, и по нему фирма списала с завода еще 3,8 миллиона рублей. Деньги оказались на счету конторы по ошибке, и замдиректора фирмы об этом знал, но возвращать деньги не стал.
В те годы формально фирмой руководила его дочь, но мужчина сам написал явку с повинной. Правда через какое-то время от признания отказался. Впрочем, прокуратуре это не помешало утвердить обвинение и направить материалы в суд.
Для возмещения ущерба, на имущество обвиняемого наложили арест. Общая сумма этого имущества — 2,7 миллиона рублей.