Нижегородские полицейские награждены за спасение малыша при пожаре в Шахунье

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение отметить сотрудников, участвовавших в спасательных действиях.

Источник: Время

Нижегородские полицейские награждены за спасение ребёнка из горящего дома, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение отметить сотрудников, участвовавших в спасательных действиях.

Начальник Госавтоинспекции отдела МВД по г. Шахунья капитан Александр Комиссаров, заметив клубы чёрного дыма, сообщил в экстренные службы и направился к месту пожара. Вместе с коллегами — оперуполномоченными уголовного розыска старшим лейтенантом Владиславом Осиповым и лейтенантом Денисом Толстобровым — он постучал в двери и окна загоревшегося дома.

25‑летняя женщина не знала о пожаре; в дальнем помещении был её полугодовалый сын. Полицейские вывели мать и ребёнка: Толстобров завернул малыша в одеяло и вынес его на улицу, Комиссаров обеспечивал безопасность и затем отогнал от дома припаркованный автомобиль. Сотрудники вернулись в задымлённое помещение, обесточили его, выпустили кота через окно и освободили декоративную крысу. Здание они покидали через окно, так как двери были заблокированы огнём и дымом.

До приезда пожарных Комиссаров совместно с соседями локализовал очаг подручными средствами, чтобы не допустить распространения огня на соседние постройки. Позже пожар ликвидировали сотрудники МЧС. Молодая мама поблагодарила полицейских за мужество и оперативность.

Ранее сообщалось, что нижегородка поблагодарила полицейских и мужчину, который помог задержать грабителя.

