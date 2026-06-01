Жители Сарова пожаловались на медведя в окрестностях города

В Сарове проверяют сообщения о медведе в городской черте. Об этом сообщили в администрации города.
Департамент городского хозяйства отреагировал на сообщения жителей о появлении медведя вблизи города. Для подтверждения информации специалисты городского лесничества:
установят фотоловушки;
усилят патрулирование в районе КПП‑4.
Если факт присутствия зверя подтвердится, департамент обратится в Министерство лесного хозяйства и объектов животного мира Нижегородской области. Специалисты ведомства примут меры по перемещению медведя за пределы Сарова.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области растёт численность бурых медведей.