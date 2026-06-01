Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове трёхлетний ребенок уехал на автобусе в другой район

Мальчик зашёл в магазин, где на него обратила внимание продавец.

В Ростове-на-Дону трёхлетний мальчик самостоятельно уехал на автобусе из Советского района в Железнодорожный, пока его родители спали. Ребёнка уже вернули семье, сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.

Инцидент произошёл утром. Мальчик зашел в магазин в Железнодорожном районе и попытался что-то купить. Продавец обратила внимание, что ребёнок говорит плохо, представился Димой, но назвать фамилию не смог. На вопрос, как он здесь оказался, малыш ответил, что приехал на автобусе. Сотрудница магазина сразу позвонила в службу «112».

«Оператор центра обработки вызовов приняла звонок и, пока полиция и скорая были в пути, запустила программу поиска. Система соединила этот вызов с похожим инцидентом в Советском районе: в 7:45 оттуда ушёл трёхлетний Тимофей», — сказано в сообщении ДПЧС РО.

Сопоставив описание и обстоятельства, оператор связалась с родителями пропавшего ребёнка. Информация подтвердилась: беглец и потерявшийся мальчик — одно и то же лицо. Настоящее имя ребёнка не Дима. Родители уже забрали сына из отдела полиции. В ведомстве напомнили, что не стоит забывать о надёжности и безопасности замков.