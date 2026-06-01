В Ростове трёхлетний ребенок уехал на автобусе в другой район

В Ростове-на-Дону трёхлетний мальчик самостоятельно уехал на автобусе из Советского района в Железнодорожный, пока его родители спали. Ребёнка уже вернули семье, сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.
Инцидент произошёл утром. Мальчик зашел в магазин в Железнодорожном районе и попытался что-то купить. Продавец обратила внимание, что ребёнок говорит плохо, представился Димой, но назвать фамилию не смог. На вопрос, как он здесь оказался, малыш ответил, что приехал на автобусе. Сотрудница магазина сразу позвонила в службу «112».
«Оператор центра обработки вызовов приняла звонок и, пока полиция и скорая были в пути, запустила программу поиска. Система соединила этот вызов с похожим инцидентом в Советском районе: в 7:45 оттуда ушёл трёхлетний Тимофей», — сказано в сообщении ДПЧС РО.
Сопоставив описание и обстоятельства, оператор связалась с родителями пропавшего ребёнка. Информация подтвердилась: беглец и потерявшийся мальчик — одно и то же лицо. Настоящее имя ребёнка не Дима. Родители уже забрали сына из отдела полиции. В ведомстве напомнили, что не стоит забывать о надёжности и безопасности замков.