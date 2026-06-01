Четыре человека пострадали при ударе дрона ВСУ по остановке под Белгородом

В Белгородской области в результате удара украинского беспилотника пострадали четыре мирных жителя. Ударам FPV-дронов и БПЛА также подверглись пять муниципалитетов региона, где были повреждены социальные объекты, гражданский транспорт и сельхозтехника. Об этом сообщает оперштаб региона.
«В селе Новая Деревня FPV-дрон сдетонировал на автобусной остановке. Четверо мужчин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями были доставлены попутным транспортом в городскую больницу № 2 Белгорода», — говорится в сообщении ведомства.
Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое и средней степени тяжести. Один из раненых сразу был направлен в операционную, двое госпитализированы в профильное отделение, а четвертому оказали необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
В селе Почаево Грайворонского округа и в поселке Красная Яруга дроны атаковали социальные объекты — в зданиях повреждены кровли, фасады и выбиты стекла. В Шебекино после атаки БПЛА загорелся грузовик (пожар оперативно потушили), а еще одну машину посекло осколками. В селе Грузском Борисовского района при детонации дрона пострадал еще один грузовой автомобиль, а в селе Отрадовка взрывы двух беспилотников повредили оборудование и трактор.