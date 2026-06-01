По факту ДТП в Володарском округе организована доследственная проверка

По поручению руководителя регионального следственного управления Айрата Ахметшина следственный отдел по Дзержинску организовал доследственную проверку по факту ДТП в Володарском округе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Напомним, что смертельная авария произошла в понедельник, 1 июня, на 11-м километре дороги Дзержинск — Володарск — Ильино. Женщина за рулем «Хендай Солярис» выехала на встречку, где столкнулась с рейсовым автобусом. От полученных травм она скончалась на месте до приезда медиков, а четыре пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести.
«В настоящее время следователи СК России выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что областная прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП в Володарском округе.