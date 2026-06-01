Контрафактный табак на 10 млн рублей изъяли у жителей Дзержинска

Операцию по задержанию злоумышленников сотрудники регионального УФСБ провели совместно с коллегами из ГУ МВД России по Нижегородской области. Было установлено, что подозреваемые хранили и сбывали на территории города немаркированные сигареты без нанесения предусмотренной законодательством РФ информации. По предварительной оценке, из незаконного оборота изъята партия товара на общую сумму свыше 10 млн рублей.