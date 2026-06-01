Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Контрафактный табак на 10 млн рублей изъяли у жителей Дзержинска

Двое горожан организовали в Нижегородской области незаконный склад и каналы сбыта немаркированных сигарет в особо крупном размере.

Противоправную деятельность двоих жителей Дзержинска, причастных к незаконному обороту табачной продукции, пресекли сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Операцию по задержанию злоумышленников сотрудники регионального УФСБ провели совместно с коллегами из ГУ МВД России по Нижегородской области. Было установлено, что подозреваемые хранили и сбывали на территории города немаркированные сигареты без нанесения предусмотренной законодательством РФ информации. По предварительной оценке, из незаконного оборота изъята партия товара на общую сумму свыше 10 млн рублей.

Следственным управлением УМВД по городу Дзержинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ. В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств данного деяния и возможных соучастников.

Ранее сообщалось, что пистолеты Glock и взрывчатку изъяли у жителя Выксы.