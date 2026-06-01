Контрафактный табак на 10 млн рублей изъяли у жителей Дзержинска

Противоправную деятельность двоих жителей Дзержинска, причастных к незаконному обороту табачной продукции, пресекли сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.
Операцию по задержанию злоумышленников сотрудники регионального УФСБ провели совместно с коллегами из ГУ МВД России по Нижегородской области. Было установлено, что подозреваемые хранили и сбывали на территории города немаркированные сигареты без нанесения предусмотренной законодательством РФ информации. По предварительной оценке, из незаконного оборота изъята партия товара на общую сумму свыше 10 млн рублей.
Следственным управлением УМВД по городу Дзержинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ. В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств данного деяния и возможных соучастников.
