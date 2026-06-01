Житель Липецкой области предстанет перед судом за убийство военного полицейского

В Липецкой области суд приступит к рассмотрению дела 63-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве сотрудника военной полиции. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Обвинительное заключение уже утверждено, материалы переданы в Липецкий областной суд.
По версии следствия, 19 марта в деревне Щербинино мужчина с огнестрельным оружием в руках угрожал военным полицейским, которые прибыли к его дому.
«Когда полицейские возвращались к служебному автомобилю, обвиняемый произвел прицельный выстрел в спину одному из них. От полученной раны военнослужащий скончался» — говорится в сообщении ведомства.
Во время обыска в доме подозреваемого нашли незаконно хранившиеся взрывчатое вещество, оружие и патроны. В отношении мужчины возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угроза применения насилия в отношении представителя власти, незаконное хранение взрывчатых веществ, а также незаконный оборот боеприпасов.