В Самаре koda Rapid сбила 86-летнюю женщину

В Самаре произошло серьезное ДТП, пострадала пенсионерка.

Источник: Комсомольская правда

31 мая в 11:25 в Кировском районе Самары 37-летний водитель за рулем Škoda Rapid ехал со стороны улицы Ташкентской в направлении улицы Алма-Атинской. Около дома № 457«А» на проспекте Карла Маркса он сбил 86-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«С места ДТП пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где ее госпитализировали», — рассказали в надзорном ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Напомним, в Самарской области прокуратура проводит проверку смертельного ДТП с детьми.