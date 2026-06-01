В Самаре koda Rapid сбила 86-летнюю женщину

31 мая в 11:25 в Кировском районе Самары 37-летний водитель за рулем Škoda Rapid ехал со стороны улицы Ташкентской в направлении улицы Алма-Атинской. Около дома № 457«А» на проспекте Карла Маркса он сбил 86-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.