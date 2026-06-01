После ДТП с пятью грузовиками в Подмосковье возбудили дело

В подмосковной Электростали следователи полиции возбудили уголовное дело по факту массового ДТП с участием пяти грузовых автомобилей, в котором погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла 31 мая около 19:10 на 117-м километре федеральной автодороги А-107 «Московское малое кольцо». По предварительным данным ведомства, водитель фуры совершил столкновение с четырьмя попутными грузовиками, которые остановились перед железнодорожным переездом в ожидании разрешающего сигнала. Находившийся в одном из автомобилей пассажир 1999 года рождения скончался на месте происшествия.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в областном главке МВД.