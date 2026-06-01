Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После ДТП с пятью грузовиками в Подмосковье возбудили дело

В Электростали произошло массовое ДТП с участием пяти грузовых автомобилей, в результате которого погиб пассажир. Авария случилась на 117-м километре трассы А-107 «Московское малое кольцо» вечером 31 мая. По данным полиции, водитель фуры врезался в четыре попутных грузовика, стоявших перед железнодорожным переездом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В подмосковной Электростали следователи полиции возбудили уголовное дело по факту массового ДТП с участием пяти грузовых автомобилей, в котором погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 31 мая около 19:10 на 117-м километре федеральной автодороги А-107 «Московское малое кольцо». По предварительным данным ведомства, водитель фуры совершил столкновение с четырьмя попутными грузовиками, которые остановились перед железнодорожным переездом в ожидании разрешающего сигнала. Находившийся в одном из автомобилей пассажир 1999 года рождения скончался на месте происшествия.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в областном главке МВД.