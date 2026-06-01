В Воронеже осудили телефонного мошенника за обман пенсионеров

Коминтерновский районный суд Воронежа вынес приговор местному жителю, который работал на телефонных аферистов и забирал деньги у обманутых горожан. За пособничество в крупном мошенничестве мужчину приговорили к 3 годам принудительных работ. Кроме того, государство будет удерживать 10% от его заработка в свою казну. Его приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 1 июня.