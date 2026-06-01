Под Воронежем лишившаяся ног женщина добилась пожизненных выплат от РЖД

Женщина, которая лишилась ног на железнодорожной станции Поворино в Воронежской области, подала иск к ОАО «РЖД». Теперь транспортная компания будет платить компенсацию пострадавшей на протяжении всей её жизни. Подробностями поделились в пресс-службе Воронежского областного суда в понедельник, 1 июня.
Инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Женщина решила сократить путь домой и пролезть под вагоном стоящего состава. В этот момент поезд поехал и ампутировал ей обе нижние конечности.
Районный суд постановил, что причиной травмы женщины стал источник повышенной опасности, принадлежащий РЖД. При этом он учёл, что инцидент произошёл из-за игнорирования пострадавшей правил безопасности.
В результате с компании взыскали 300 тысяч рублей компенсации, 407 тысяч рублей утраченного заработка и возмещение вреда здоровью в размере 25 тысяч рублей пожизненно с последующей индексацией. При этом суд отказал женщине в компенсации на покупку специального автомобиля для инвалидов.
Пострадавшая пыталась обжаловать решение, прося удовлетворить требования о взыскании средств на приобретение транспортного средства. РЖД также подавало апелляцию, считая взысканные суммы завышенными. Однако суд оставил решение без изменения.