Крымские полицейские поймали мошенника, который украл 15 миллионов рублей

В Москве сотрудники крымской полиции задержали 26-летнего гражданина Туркменистана: его подозревают в причастности к масштабной мошеннической схеме. Как сообщает МВД республики, за четыре месяца через банковские счета мужчины прошло порядка 15 миллионов рублей — эти деньги были получены от обманутых граждан из различных регионов России.