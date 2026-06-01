Крымские полицейские поймали мошенника, который украл 15 миллионов рублей

В Москве сотрудники крымской полиции задержали 26-летнего гражданина Туркменистана: его подозревают в причастности к масштабной мошеннической схеме. Как сообщает МВД республики, за четыре месяца через банковские счета мужчины прошло порядка 15 миллионов рублей — эти деньги были получены от обманутых граждан из различных регионов России.
История началась с обращения жителя Ялты — он хотел купить двигатель для мотоцикла. Пострадавший нашел мотор на известном онлайн‑сервисе объявлений и перечислил продавцу 32 тысячи рублей. Однако товар он так и не получил — после перевода средств мошенник оборвал все контакты.
Благодаря анализу финансовых операций полиция смогла выявить получателя денег. Сотрудники уголовного розыска отправились в столицу и там задержали подозреваемого, сообщает «Крымское информационное агентство».
Задержанный оказался мужчина из Туркменистана, который незаконно находился в России. При обыске у него обнаружили 69 мобильных телефонов, свыше сотни SIM‑карт, 15 банковских карт (оформленных на третьих лиц), а также ноутбук, планшеты, счетчик купюр и наличные — 510 тысяч рублей.
По версии следствия, мужчина не создавал фальшивые объявления, а выступал в роли посредника. Предположительно он принимал денежные переводы, снимал наличные, а потом конвертировал средства в криптовалюту. Он выполнял все действия согласно указаниям анонимного организатора схемы.
Жертвами стали жители Ялты, Красноярска, Шахтерска и Санкт‑Петербурга. За участие в схеме подозреваемый, по данным полиции, получил около 1,2 миллиона рублей.
УМВД России «Ялтинское» возбудило уголовные дела по статье о мошенничестве, фигуранту предъявили обвинение и суд заключил его под стражу. За несоблюдение миграционных законов мужчине назначили административное наказание. Расследование еще ведется: продолжаются поиски других участников схемы, также выясняется, кому принадлежат изъятые банковские карты.