Погибли дети. На федеральной трассе грузовик влетел в легковой автомобиль

Страшное ДТП произошло накануне на трассе Пермь — Екатеринбург: столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии погибли женщина и трое детей. За жизнь ещё одного ребёнка борются врачи. Подробности происшествия — в материале сайта perm.aif.ru.
Занесло?
Из Екатеринбурга в сторону Перми ехал грузовой автомобиль «МАН», за рулём был мужчина 1977 года рождения. На улице шёл небольшой дождь, из-за чего асфальт был мокрым и скользким. Около отворота на село Сабарку водитель не справился с управлением, его полуприцеп занесло и он выкатился на встречную полосу.
В это время со стороны Перми ехала машина «Лада Ларгус». За рулём была женщина 1982 года рождения и четверо детей: трое мальчиков 2010, 2013 и 2016 года рождения и девочка 2019 года рождения. Именно им навстречу выехал «МАН». В результате аварии оба авто вынесло в кювет.
«Установлено, что на 112 км автомобильной дороги федерального значения Р-243 в районе населённого пункта Сабарка Суксунского округа (в 4 км от отворота на Сабарку в направлении Перми) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств. Имеются погибшие и травмированные», — рассказали в краевом управлении МЧС.
В ДТП погибли водитель «Ларгуса» и трое мальчиков. Единственная выжившая в легковом автомобиле девочка госпитализирована.
«Состояние ребёнка оценивается как тяжелое, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали сайту perm.aif.ru в краевом минздраве.
Также в ведомстве сайту perm.aif.ru рассказали, что девочку перевезли в больницу в Перми. Водитель грузовика не пострадал.
Под контролем прокуратуры.
На место смертельной аварии приехали не только экстренные службы, но и прокурор Суксунского района Павел Трушков, который координировал работу специалистов.
«Прокуратура Суксунского района контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия», — пояснили в ведомстве.
Также на месте аварии работали сотрудники полиции. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
«Две полосы».
Трасса из Перми в Екатеринбург считается федеральной. Почти вся она четырёхполосная с разделением потоков. Со стороны Прикамья идёт автострада, а из Свердловской области — трасса М12 «Восток».
Но между ними остался участок примерно от Кунгура до Ачита, который до сих пор остаётся двухполосным. Именно там и произошла авария. Грузовик подмял леговушку и утащил в кювет. На фотографиях с места ДТП видно, что «Ладу Ларгус» смяло в лепёшку. У неё уцелел единственный задний правый угол, где в детском кресел сидела пристёгнутая девочка, приводит подробности 59.ru. Спасатели доставали её, пока остальная часть легковушки ещё была под фурой.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в администрацию Пермского края о сроках расширения данного участка до четырёх полос.
