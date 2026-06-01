Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Скорая помощь» перевернулась в Новополоцке из-за ДТП

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи произошло в Новополоцке, сообщили в Госавтоинспекции Витебской области.

Источник: Sputnik.by

Авария произошла в понедельник в 11.00 на пересечении улиц Молодежной и Калинина — там столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и Mercedes.

«Скорая» двигалась с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковой сигнализацией", — рассказали в ГАИ.

Отмечается, что от удара машина скорой помощи перевернулась. В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения, пострадавших нет.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция настоятельно призвала водителей проявлять внимательность и осторожность на дороге. Там также напомнили, что при приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления движения обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд.