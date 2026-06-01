«Скорая помощь» перевернулась в Новополоцке из-за ДТП

Авария произошла в понедельник в 11.00 на пересечении улиц Молодежной и Калинина — там столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и Mercedes.
«Скорая» двигалась с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковой сигнализацией", — рассказали в ГАИ.
Отмечается, что от удара машина скорой помощи перевернулась. В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения, пострадавших нет.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Госавтоинспекция настоятельно призвала водителей проявлять внимательность и осторожность на дороге. Там также напомнили, что при приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления движения обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд.