«Скорая помощь» перевернулась в Новополоцке из-за ДТП

Госавтоинспекция настоятельно призвала водителей проявлять внимательность и осторожность на дороге. Там также напомнили, что при приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления движения обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд.