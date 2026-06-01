В Ярославле возбудили дело после падения ребенка с недостроя

Следственный комитет в Ярославской области возбудил уголовное дело по факту падения ребенка с высоты на объекте незавершенного строительства. Инцидент произошел 31 мая, когда 12-летний мальчик перебирался по перекрытиям и сорвался на бетон. Пострадавший госпитализирован, обстоятельства выясняются.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Ярославле возбудили уголовное дело после того, как 12-летний мальчик сорвался с недостроенного здания и упал на бетон. Инцидент произошел на объекте незавершенного строительства на улице Бабича, сообщает региональный Следственный комитет (СК).

По предварительным данным, 31 мая подросток перебирался по межэтажным перекрытиям, потерял равновесие и упал на бетонные основания.

«По указанию руководителя следственного управления Бессмельцева Александра Александровича по факту произошедшего следственными органами Следственного комитета РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ.

Пострадавшего доставили в больницу.

СК