В Ярославле возбудили дело после падения ребенка с недостроя

В Ярославле возбудили уголовное дело после того, как 12-летний мальчик сорвался с недостроенного здания и упал на бетон. Инцидент произошел на объекте незавершенного строительства на улице Бабича, сообщает региональный Следственный комитет (СК).
По предварительным данным, 31 мая подросток перебирался по межэтажным перекрытиям, потерял равновесие и упал на бетонные основания.
«По указанию руководителя следственного управления Бессмельцева Александра Александровича по факту произошедшего следственными органами Следственного комитета РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ.
Пострадавшего доставили в больницу.