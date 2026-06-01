Бастрыкину доложат о расследовании избиения 14-летней школьницы в Ростове

Об этом сообщает информационный центр СК России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения 14-летней девочки в донской столице. Информацию опубликовал информационный центр СК.

Поводом стало видеообращение матери пострадавшей, направленное в приёмную Бастрыкина в социальных сетях. Женщина рассказала, что в апреле 2026 года две ученицы избили её дочь рядом со школой на почве личного конфликта. Происходящее снимали на телефон другие подростки.

По словам матери, школьница получила травмы, однако обращения в правоохранительные органы долгое время не давали результата — никто к ответственности привлечён не был.

В СУ СК по Ростовской области уже возбуждено уголовное дело. Ход расследования теперь находится на особом контроле центрального аппарата ведомства.