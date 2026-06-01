200 тысяч рублей взыскали с детсада в Нижнем Новгороде за травму ребенка

В пользу семьи несовершеннолетнего нижегородца, получившего травму в дошкольном учреждении, взыскана крупная денежная компенсация. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
Нарушение прав ребенка выявили сотрудники прокуратуры Сормовского района Нижнего Новгорода в ходе проведения проверки. Установлено, что воспитанник одного из местных детских садов получил травму во время прогулки на территории учреждения.
Для восстановления прав несовершеннолетнего ведомство обратилось в суд с исковым заявлением. Прокурор потребовал возместить расходы на лечение, а также взыскать компенсацию морального вреда. Суд признал требования обоснованными и обязал учреждение выплатить законному представителю пострадавшего более 200 тысяч рублей. Исполнение решения находится на контроле районной прокуратуры.
