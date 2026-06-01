Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

200 тысяч рублей взыскали с детсада в Нижнем Новгороде за травму ребенка

Дошкольник пострадал во время прогулки, после чего в ситуацию вмешались сотрудники надзорного ведомства Сормовского района.

В пользу семьи несовершеннолетнего нижегородца, получившего травму в дошкольном учреждении, взыскана крупная денежная компенсация. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Нарушение прав ребенка выявили сотрудники прокуратуры Сормовского района Нижнего Новгорода в ходе проведения проверки. Установлено, что воспитанник одного из местных детских садов получил травму во время прогулки на территории учреждения.

Для восстановления прав несовершеннолетнего ведомство обратилось в суд с исковым заявлением. Прокурор потребовал возместить расходы на лечение, а также взыскать компенсацию морального вреда. Суд признал требования обоснованными и обязал учреждение выплатить законному представителю пострадавшего более 200 тысяч рублей. Исполнение решения находится на контроле районной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверяет смертельное ДТП в Володарском округе.