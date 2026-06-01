Исследователь Дегтерев указал на ложный след в поисках семьи Усольцевых

Сигнал мобильного телефона пропавшего Сергея Усольцева, зафиксированный в районе горы Алат, мог быть намеренно оставленным ложным следом. Об этом aif.ru заявил исследователь и блогер Валентин Дегтерев.

По его мнению, сигнал мобильника от горы Апат совершенно не вписывается в логику передвижения туристов, которые шли по размеченному маршруту в сторону скалы Мальвинка и Камня Желаний. Дегтерев указал, что Алат находится в стороне от этой тропы, что может говорить о продуманной попытке направить поисковиков в ложном направлении.

Причем не обязательно, что путал следы сам Усольцев. Исследователь не исключает, что телефон у туриста могли забрать и потом активировать у Апата.

«Он мог стать жертвой вымогателей. Ему назначили встречу, на которой убили, а семью он взял для прикрытия — думал, что с женой и дочерью на него никто не нападет. Но ошибся», — предположил исследователь.

Ранее Дегтерев предполагал, что Усольцевы могли забраться в пещеру, развести там костер и погибнуть от угарного газа или стать жертвой медведя.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с маленькой дочкой Ариной пропали в конце сентября 2025 года, отправившись в недолгий поход под Красноярском. Их поиски продлились до установления сплошного снежного покрова.

23 мая краевые спасатели вновь выехали на место пропажи семьи, к ним присоединились следователи и отряд «ЛизаАлерт». Однако семью так и не нашли.

Следователи склоняются к тому, что Усольцевы погибли в результате несчастного случая.