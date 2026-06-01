Два человека погибли и один пострадал при ДТП с фурой во Владимирской области

На трассе во Владимирской области произошло столкновение легковушки и грузовика, унесшее жизни двух человек. По предварительным данным, ВАЗ двигался в сторону Москвы и врезался в попутный MAN.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Во Владимирской области, на территории Муромского округа, произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика. Как сообщает УМВД России по Владимирской области, жертвами аварии стали два человека, еще один пострадал.

По предварительным данным, за рулем автомобиля «ВАЗ» находился водитель 2004 года рождения. Он двигался в направлении Москвы и врезался в попутный MAN с полуприцепом, который ехал перед ним. Водителя отечественной легковушки доставили в больницу. Два его пассажира — мужчины 1964 и 1968 годов рождения — получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту трагедии проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.