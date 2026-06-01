На Урале осудили мужчину, отправившего в военкомат нанятого двойника

Тогда в 2023 году призывник решился на обман: он за деньги нанял дублера, который действительно страдал хроническим недугом. Нанятый двойник прошел все необходимые медицинские обследования под чужим именем. Благодаря этой схеме Минин получил документы с ложными сведениями о состоянии здоровья и передал их в военкомат. Призывная комиссия признала уральца ограниченно годным к службе, освободила от призыва и зачислила в запас. В ходе судебного заседания подсудимый свою вину не признал и настаивал на том, что проходил все осмотры самостоятельно и действительно имеет серьезные проблемы со здоровьем, препятствующие службе. Тем не менее суд признал Минина виновным в уклонении от службы в армии и использовании фальшивых документов.