На Урале осудили мужчину, отправившего в военкомат нанятого двойника

Призывник из Свердловской области попытался избежать службы в армии с помощью подставного лица. Он заплатил двойнику, страдающему хроническим заболеванием, за прохождение медкомиссии под чужим именем. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы и крупного штрафа.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

В Свердловской области суд вынес приговор местному жителю, который решил уклониться от армии с помощью подставного лица. Мужчина нанял дублера для прохождения медосмотра, а затем использовал поддельные документы. Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона, наказанием стали 10 месяцев ограничения свободы и штраф в 100 тысяч рублей.

Как выяснилось в ходе разбирательства, фигурант по фамилии Минин пытался найти у себя заболевание, которое освободило бы его от службы. «Для получения нужного [для освобождения от службы в армии] заключения Минин обращался в различные медицинские центры, получал консультации. Однако хронического заболевания у него выявлено не было», — отметили в пресс-службе.

Тогда в 2023 году призывник решился на обман: он за деньги нанял дублера, который действительно страдал хроническим недугом. Нанятый двойник прошел все необходимые медицинские обследования под чужим именем. Благодаря этой схеме Минин получил документы с ложными сведениями о состоянии здоровья и передал их в военкомат. Призывная комиссия признала уральца ограниченно годным к службе, освободила от призыва и зачислила в запас. В ходе судебного заседания подсудимый свою вину не признал и настаивал на том, что проходил все осмотры самостоятельно и действительно имеет серьезные проблемы со здоровьем, препятствующие службе. Тем не менее суд признал Минина виновным в уклонении от службы в армии и использовании фальшивых документов.