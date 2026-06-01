Суды без лишнего шума отобрали у семьи экс-депутата Чувальского недвижимость на сотни миллионов рублей

Еще несколько лет назад имя Николая Чувальского было хорошо известно как в политических, так и в бизнес-кругах. Карьера бывшего учителя физкультуры стремительно пошла в рост, когда он перешел на работу в органы местной власти. Первая чиновничья должность у Николая Чувальского была связана с администрацией Дзержинского района. Затем он стал депутатом Волгоградской гордумы первого и второго созывов, был первым вице-мэром Волгограда. А в 2003 году избрался депутатом Волгоградской областной думы. В регпарламенте Николай Чувальский просидел два созыва — до 2014 года, где занимал одно время пост заместителя председателя областной думы. В областной думе он представлял партию «Единая Россия», хотя был в его жизни период, когда Николай Николаевич перед окончанием очередного срока в регпарламенте вдруг поменял свои политические взгляды и возглавил региональное отделение партии «Родина». Однако успеха это политическое объединение под его руководством не имело, свидетельством чему стали более, чем скромные результаты «Родины» на региональных выборах 2014 года.