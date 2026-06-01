Ехавшая с сиреной и мигалкой скорая помощь перевернулась в Новополоцке

1 июня в Новополоцке произошло ДТП с участием машины скорой помощи, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария случилась в 11 часов утра на пересечении улиц Молодежной и Калинина. Скорая помощь ехала с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковой сигнализацией. После столкновение с Mercedes, автомобиль скорой помощи опрокинулся.
Обе машины получили механические повреждения, но люди не пострадали. Уточняется, что причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
