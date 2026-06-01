В Ленобласти силовики пресекли деятельность обманувшей сотни людей секты «Исход»

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах, за годы существования секты Кузнецова сумела втянуть в нее несколько сотен человек. Поводом для проведения оперативных мероприятий во Всеволожском районе Ленобласти стали многочисленные жалобы родственников пострадавших. Выяснилось, что каждый адепт был обязан ежемесячно сдавать около 7 тысяч рублей на «общие нужды», а также дополнительно тратить от 10 до 15 тысяч рублей на покупку лекций и литературы авторства Кузнецовой. В отношении основательницы составлен административный протокол о нарушении законодательства о религиозных объединениях, а следственные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.