В Ленобласти силовики пресекли деятельность обманувшей сотни людей секты «Исход»

В Ленинградской области правоохранительные органы пресекли деятельность религиозного объединения «Исход» (Exodus). Последователей общины изолировали от общества, использовали в качестве бесплатной рабочей силы и лишали сбережений. В настоящее время деятельность секты прекращена, силовики проводят проверку.
По информации телеграм-канала Mash на Мойке, создательницей движения является 88-летняя кандидат химических наук из Санкт-Петербурга Валентина Кузнецова, провозгласившая себя «Матерью-богиней» и «Матерью Мира». Она убедила преимущественно пожилых людей в своей божественной природе, забирала их пенсии и использовала членов общины в качестве прислуги в загородной резиденции. Сама Кузнецова проживала в отдельном комфортабельном коттедже, в то время как ее паства находилась на обособленной территории под тотальным контролем — весь периметр поселения был оборудован скрытыми камерами слежения. В ходе обысков у «богини» изъяли драгоценности и более 10 миллионов рублей наличными.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах, за годы существования секты Кузнецова сумела втянуть в нее несколько сотен человек. Поводом для проведения оперативных мероприятий во Всеволожском районе Ленобласти стали многочисленные жалобы родственников пострадавших. Выяснилось, что каждый адепт был обязан ежемесячно сдавать около 7 тысяч рублей на «общие нужды», а также дополнительно тратить от 10 до 15 тысяч рублей на покупку лекций и литературы авторства Кузнецовой. В отношении основательницы составлен административный протокол о нарушении законодательства о религиозных объединениях, а следственные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
Телеканал «78» пишет, что значительная часть руководства общины родом из Одессы, и именно там зародился культ, смешавший элементы христианства, Агни-йоги, псевдофизики и теософии с обещаниями «перехода в пятимерный Новый Мир». В ходе обысков в загородном комплексе были обнаружены украинские и латышские паспорта, а также выявлен проживающий в поселении гражданин Украины, чей сын служит в ВСУ.