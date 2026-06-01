Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве двух сотрудников ОМВД уличили в получении взяток

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Двух сотрудников ОМВД по Дмитровскому району в Москве уличили в получении взяток за непринятие мер в отношении задержанных за нарушение миграционного законодательства иностранцев и их работодателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

В ведомстве рассказали, что оперативники собственной безопасности УВД Северного округа столицы пресекли факты противоправной деятельности двух сотрудников ОМВД по Дмитровскому району.

«Сотрудники собственной безопасности установили, что указанные должностные лица в период с января по май текущего года получили от представителей коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение за бездействие, а именно непринятие предусмотренных административным законодательством мер в отношении задержанных за нарушение миграционного законодательства иностранных граждан и их работодателей», — сказали в пресс-службе.

Правоохранители добавили, что на основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. Один сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, по второму — решение о прохождении службы будет приниматься по результатам расследования.

«При подтверждении вины указанные лица понесут наказание в установленном законом порядке», — заключили в МВД.