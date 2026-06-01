В Москве двух сотрудников ОМВД уличили в получении взяток

В ведомстве рассказали, что оперативники собственной безопасности УВД Северного округа столицы пресекли факты противоправной деятельности двух сотрудников ОМВД по Дмитровскому району.
«Сотрудники собственной безопасности установили, что указанные должностные лица в период с января по май текущего года получили от представителей коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение за бездействие, а именно непринятие предусмотренных административным законодательством мер в отношении задержанных за нарушение миграционного законодательства иностранных граждан и их работодателей», — сказали в пресс-службе.
Правоохранители добавили, что на основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. Один сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, по второму — решение о прохождении службы будет приниматься по результатам расследования.
«При подтверждении вины указанные лица понесут наказание в установленном законом порядке», — заключили в МВД.