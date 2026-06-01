В Волжском полиция ищет участников потасовки за право проезда по дворовой дороге

В Волжском правоохранители начали проверку по факту стычки водителей во дворе многоквартирного дома № 367.

В Волжском правоохранители начали проверку по факту стычки водителей во дворе многоквартирного дома № 367 по проспекту Ленина. Волжане не смогли договориться, кто кого должен пропустить на узком проезде вблизи МКД, и решили определить победителя по итогу кулачной схватки. Сражение за проезжую часть местные жители засняли на видео.

— В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками Управления МВД России по городу Волжскому выявлена публикация видеозаписи, на которой запечатлен конфликт между несколькими людьми, произошедший в одном из дворов, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, теперь все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам отдела полиции № 3 по городу Волжскому. По итогу проверки правоохранители примут решение о привлечении участников потасовки к ответственности.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.