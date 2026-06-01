СК: Дополнительные мероприятия по поиску Усольцевых пройдут в ближайшее время

Дополнительные поисковые мероприятия в горной тайге под Красноярском, где ранее пропала семья Усольцевых, пройдут в ближайшее время. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее специалисты в студии «Пусть говорят» сообщили, что тела семьи могут вовсе не найти. Существует большое количество версий, среди которых есть криминальные — вплоть до полного избавления от останков погибших.
Усольцевы отправились в поход по тайге 28 сентября 2025 года, и с тех пор семью никто не видел. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас присутствуют.