По спорному имуществу бывшей судьи Хахалевой возбуждено уголовное дело

Дело возбудили 26 мая по статьям 174.1 и 159 УК. По версии следствия, госпожа Хахалева оформляла часть имущества, нажитого коррупционным путем, на ответчиков — Бекмарза Татарашвили и его мать Луизу Татарашвили. Прокурор Краснодара Андрей Кириенко говорил, что основанием для дела стали «данные о совершении рядом лиц мошеннических действий с земельными участками и объектами недвижимости» на ул. Московской в Краснодаре. Адвокат семьи Татарашвили сообщил, что у его доверителей по этому делу провели обыски. По его словам, недвижимость приобретена у семьи Хахалевых добросовестно.