Военный эксперт Арутюнов назвал два маршрута атаки дронов ВСУ на Калининград

Беспилотники ВСУ, залетевшие в Калининградскую область на прошлой неделе, могли попасть туда по стандартному авиамаршруту через Балтику. Об этом заявил военный эксперт, бывший спецназовец Александр Арутюнов в программе «Соловьев Live».

25 мая жители Калининградской области впервые получили предупреждение о беспилотной опасности. При этом, как заявил Арутюнов, факты применения Киевом беспилотников в Калининграде были и раньше, а для борьбы с ними привлекалась зенитные ракетные комплексы и авиация Балтийского флота.

По словам эксперта, беспилотники ВСУ залетают в регион двумя маршрутами. Первый — через страны Балтии. Второй — по кривой, как летают самолеты.

«Они заходят в Ленинградскую область, оттуда выходят на Балтику, летят до определенного момента и оттуда атакуют Калининград. Как летит самолет, так летит и дрон», — пояснил Арутюнов.

Эксперт отметил, что беспилотники ВСУ уже способны долетать до Екатеринбурга, потому могут проделать и этот путь.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
