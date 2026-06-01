Военный эксперт Арутюнов назвал два маршрута атаки дронов ВСУ на Калининград

Беспилотники ВСУ, залетевшие в Калининградскую область на прошлой неделе, могли попасть туда по стандартному авиамаршруту через Балтику. Об этом заявил военный эксперт, бывший спецназовец Александр Арутюнов в программе «Соловьев Live».
25 мая жители Калининградской области впервые получили предупреждение о беспилотной опасности. При этом, как заявил Арутюнов, факты применения Киевом беспилотников в Калининграде были и раньше, а для борьбы с ними привлекалась зенитные ракетные комплексы и авиация Балтийского флота.
По словам эксперта, беспилотники ВСУ залетают в регион двумя маршрутами. Первый — через страны Балтии. Второй — по кривой, как летают самолеты.
«Они заходят в Ленинградскую область, оттуда выходят на Балтику, летят до определенного момента и оттуда атакуют Калининград. Как летит самолет, так летит и дрон», — пояснил Арутюнов.
Эксперт отметил, что беспилотники ВСУ уже способны долетать до Екатеринбурга, потому могут проделать и этот путь.