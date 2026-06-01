Врачи роддома Новочеркасска, где погубили роженицу, проходят по делу свидетелями

Экспертиза подтвердила, что 27-летней женщине во время схваток несколько раз ввели транексамовую кислоту — средство для остановки кровотечений. Его попадание в спинномозговой канал не предусмотрено инструкцией и вызвало у пациентки тяжёлые осложнения, включая поражение головного мозга. Анна впала в кому, ей экстренно сделали кесарево и перевезли в перинатальный центр Ростова, где она скончалась 7 апреля, не приходя в сознание.