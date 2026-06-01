Врачи роддома Новочеркасска, где погубили роженицу, проходят по делу свидетелями

Врачи роддома в Новочеркасске, где роженице по ошибке ввели в спинномозговой канал кровоостанавливающий препарат вместо анестезии, проходят по уголовному делу свидетелями. Ни одному из медиков обвинение пока не предъявлено. Об этом рассказала подруга погибшей Анны Маловой, пишет Don Mash.
Экспертиза подтвердила, что 27-летней женщине во время схваток несколько раз ввели транексамовую кислоту — средство для остановки кровотечений. Его попадание в спинномозговой канал не предусмотрено инструкцией и вызвало у пациентки тяжёлые осложнения, включая поражение головного мозга. Анна впала в кому, ей экстренно сделали кесарево и перевезли в перинатальный центр Ростова, где она скончалась 7 апреля, не приходя в сознание.
Бывший главврач ростовского перинатального центра, неонатолог Валерий Буштырев выразил недоумение: перед введением препарата медики должны были внимательно ознакомиться с его назначением. Адвокат погибшей обнародовал результаты судмедэкспертизы в соцсетях. У Анны остались маленький сын и новорождённая дочь.
Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. Несмотря на результаты экспертизы, подозреваемых среди медперсонала официально пока нет.