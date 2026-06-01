Адвокат в Новочеркасске пойдет под суд за попытку вымогательства

Прокуратура Новочеркасска утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против адвоката. Его обвиняют в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокураторы Ростовской области.
По версии следствия, ранее в этом году фигурант предложил клиенту, проходившему потерпевшим по другому уголовному делу, «ускорить» расследование. За передачу денег следователю адвокат запросил 300 тыс. рублей. На самом деле юрист планировал присвоить эти средства себе.
Схема не сработала: мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области до того, как успел получить деньги. Теперь его вина будет рассмотрена в суде.