В Махачкале задержали мужчину, подозреваемого в убийстве брата из-за наследства

В Махачкале задержали местного жителя, который подозревается в убийстве брата из-за споров о наследстве. Об этом говорится в заявлении следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.
«Между двумя братьями произошел конфликт на бытовой почве. В ходе возникшей ссоры подозреваемый нанес своему пожилому брату ножевые ранения», — говорится в заявлении ведомства.
В результате нападения брат задержанного скончался на месте ЧП до приезда медиков. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, детали и обстоятельства инцидента уточняются сотрудниками СК.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей, конфликт произошел из-за спора о наследстве — мужчины не могли поделить между собой земельный участок.
