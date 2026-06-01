В Махачкале задержали мужчину, подозреваемого в убийстве брата из-за наследства

В Махачкале мужчина скончался в результате бытового конфликта с братом, родственник нанес ему несколько ножевых ранений.

Источник: Комсомольская правда

В Махачкале задержали местного жителя, который подозревается в убийстве брата из-за споров о наследстве. Об этом говорится в заявлении следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.

«Между двумя братьями произошел конфликт на бытовой почве. В ходе возникшей ссоры подозреваемый нанес своему пожилому брату ножевые ранения», — говорится в заявлении ведомства.

В результате нападения брат задержанного скончался на месте ЧП до приезда медиков. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, детали и обстоятельства инцидента уточняются сотрудниками СК.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей, конфликт произошел из-за спора о наследстве — мужчины не могли поделить между собой земельный участок.

Ранее KP.RU сообщал, что в Симферополе местный житель получил почти девять лет колонии за убийство брата в результате конфликта. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина напал на родственника с кухонными ножами.

