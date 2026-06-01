Первого зампреда ДУМ Мухетдинова оштрафовали из-за картины о битве на Калке

Мировой суд оштрафовал первого заместителя председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ) Дамира Мухетдинова на 150 тысяч рублей. Поводом стала картина в его кабинете, на которой изображена битва на Калке.
Согласно заключению экспертов Московского государственного лингвистического университета, это произведение искусства, относящееся к историческим событиям периода татаро-монгольского ига на Руси, может способствовать формированию негативного отношения к представителям групп, объединенных по национальной или религиозной принадлежности.
— Мухетдинов, являясь публичным лицом и занимая должность в руководящем составе ДУМ, не обеспечил принятие мер, направленных на недопущение указанных фактов, — передает ТАСС.
Оперный певец Сергей Москальков подал в Останкинский районный суд Москвы иск против Первого канала. Причиной для разбирательств стала шутка команды Error 404, прозвучавшей в программе «КВН. Высшая лига».